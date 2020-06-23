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23 июня 14:15
автор: Виктор Шарафудинов

Федор Кудряшов: На ЧМ для меня с новой стороны открылся Артем Дзюба

Защитник сборной России поделился воспоминаниями о домашнем чемпионате мира.

Федор Кудряшов, который в данный момент выступает за турецкий «Антальяспор», рассказал о своей игре за национальную команду.

«Перед чемпионатом мира 2018 года было много негатива, но лично я постарался от всего отгородиться, – поделился воспоминаниями Кудряшов в интервью для официального сайта РФС. – Удалил у себя все спортивные приложения, не следил за новостями. Но в команде все равно об этом говорили, все были злые. Очень хотели доказать, что нас зря недооценивают. После Египта отношение стало меняться, но все равно многие считали, что нам просто повезло с соперниками. И только после Испании критиков практически не осталось.

Самое обидное – уступить по пенальти. Если бы мы в игре по делу проиграли Хорватии 0:2, 0:3, не было бы настолько обидно, а вот уступить в лотерее… Для меня 11-метровые – это лотерея. Поэтому разочарование было запредельным.

На встрече с болельщиками на Воробьевых горах наворачивались слезы. Было очень трогательно и грустно, что все закончилось. Первые три месяца после чемпионата мира вообще ни с кем не хотел разговаривать. Внутри было опустошение и неудовлетворенность от результата. Хотелось большего. Могли пройти еще одну стадию, чтобы провести еще два матча и остаться в игре до конца турнира

Нас объединила идея доказать всей стране, что мы чего-то да можем. Об этом много не говорилось, но внутри у каждого это было.

В каждой команде есть лидеры. Конечно, самый главный – Станислав Черчесов. Он очень хороший мотиватор, на каждую игру находил правильные слова. Игорь Акинфеев – настоящий лидер! Он такой человек, который мало говорит, но много делает, своей уверенностью и харизмой подает пример молодым игрокам. На ЧМ для меня с новой стороны открылся Артем Дзюба. То, что он говорил в раздевалке и на поле, было сильно. Он вел за собой, был вожаком, своим примером показывал, все видели это и старались, отдавали себя. Думаю, для Дзюбы такая роль тоже была чем-то новым».

Сборная России на домашнем чемпионате мира добралась до четвертьфинала, где уступила команде Хорватии в серии пенальти после ничьей 2:2 в дополнительное время.

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Федор Кудряшов: На ЧМ для меня с новой стороны открылся Артем Дзюба
Защитник сборной России поделился воспоминаниями о домашнем чемпионате мира.
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