Федор Кудряшов: На ЧМ для меня с новой стороны открылся Артем Дзюба

Федор Кудряшов, который в данный момент выступает за турецкий «Антальяспор», рассказал о своей игре за национальную команду.

«Перед чемпионатом мира 2018 года было много негатива, но лично я постарался от всего отгородиться, – поделился воспоминаниями Кудряшов в интервью для официального сайта РФС. – Удалил у себя все спортивные приложения, не следил за новостями. Но в команде все равно об этом говорили, все были злые. Очень хотели доказать, что нас зря недооценивают. После Египта отношение стало меняться, но все равно многие считали, что нам просто повезло с соперниками. И только после Испании критиков практически не осталось.

Самое обидное – уступить по пенальти. Если бы мы в игре по делу проиграли Хорватии 0:2, 0:3, не было бы настолько обидно, а вот уступить в лотерее… Для меня 11-метровые – это лотерея. Поэтому разочарование было запредельным.

На встрече с болельщиками на Воробьевых горах наворачивались слезы. Было очень трогательно и грустно, что все закончилось. Первые три месяца после чемпионата мира вообще ни с кем не хотел разговаривать. Внутри было опустошение и неудовлетворенность от результата. Хотелось большего. Могли пройти еще одну стадию, чтобы провести еще два матча и остаться в игре до конца турнира

Нас объединила идея доказать всей стране, что мы чего-то да можем. Об этом много не говорилось, но внутри у каждого это было.