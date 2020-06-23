Газизов сообщил, что «Уфа» продолжит подготовку к следующему туру после получения результатов тестов

- Завтра мы будем иметь на руках результаты нового тестирования. Если все будут живы-здоровы, то продолжим планомерную подготовку к следующему туру, - цитирует Газизова «РИА Новости».

Напомним, что утром во вторник Газизов сделал официальное заявление, признав, что в клубе возможно произошел единичный случай заявление коронавирусом. При этом он отметил, что Все остальные сотрудники и члены «Уфы» сдали тесты свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

Встреча «Уфа» - «Спартак» должна состоятся в Москве 27 июня.