Александр Маньяков: К Алексею Миранчуку проявляют интерес в Италии, к Баринову – в Германии

«Я точно знаю, что к Алексею Миранчуку проявляют интерес. В Италии есть варианты от трех клубов, в Испании – от двух. Многое зависит от Алексея и его желания. «Локо» точно не будет мешать переезду, потому что зимой уже было хорошее предложение из Италии и только Юрий Семин наложил вето на трансфер», - написал Маньяков в своем Telegram-канале.

Кроме этого агент отметил, что еще одним полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым интересуются в Германии.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» работает над продлением контракта с Миранчуком: по информации источника, клуб хочет переподписать сумму отступных, прописанных в договоре хавбека, что позволит в будущем более выгодно продать его.

Напомним, что действующий контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 14,5 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провел за железнодорожников 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач.