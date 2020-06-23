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23 июня 17:05
автор: Андрей Ефимов

Александр Маньяков: К Алексею Миранчуку проявляют интерес в Италии, к Баринову – в Германии

Футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что несколько европейских клубов заинтересованы в полузащитнике «Локомотива».

«Я точно знаю, что к Алексею Миранчуку проявляют интерес. В Италии есть варианты от трех клубов, в Испании – от двух. Многое зависит от Алексея и его желания. «Локо» точно не будет мешать переезду, потому что зимой уже было хорошее предложение из Италии и только Юрий Семин наложил вето на трансфер», - написал Маньяков в своем Telegram-канале.

Кроме этого агент отметил, что еще одним полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым интересуются в Германии.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» работает над продлением контракта с Миранчуком: по информации источника, клуб хочет переподписать сумму отступных, прописанных в договоре хавбека, что позволит в будущем более выгодно продать его.

Напомним, что действующий контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года, а стоимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 14,5 миллиона евро.

В текущем сезоне полузащитник провел за железнодорожников 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач.

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