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23 июня 17:38
автор: Андрей Ефимов

Михаил Гершкович: ЦСКА не стоит удерживать Гончаренко

Глава Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович считает, что ЦСКА не должен удерживать главного тренера Виктор Гончаренко.

- По моему мнению, его удерживать не стоит, потому что последний год команда явно находится в регрессе. И игры нет, и побед нет, и, самое главное, не прогрессируют, а регрессируют молодые футболисты. Хотя те же Обляков, Ахметов, Чалов - они достаточно серьезно заявили о себе, - приводит слова Гершковича «РИА Новости».

Напомним, что в субботу 20 июня ЦСКА на своем поле крупно уступил «Зениту» (0:4). На следующий день в СМИ появилась информация, что Гончаренко написал заявление об отставке.

Позже стало известно, что к матчу 24-го тура чемпионата России против «Динамо» армейцев будет готовить старший тренер команды Сергей Овчинников.

Добавим, после 23 туров ЦСКА с 36 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. Матч с «Динамо» должен пройти в Москве 27 июня.

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