ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбление болельщиками Малкома

Как сообщает пресс-служба организации, по итогам заседания было принято решение оштрафовать ЦСКА на 100 тысяч рублей за дискриминационное оскорбление зрителями футболиста команды соперника.

Также на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды оштрафованы «Спартак», шесть футболистов которого получили предупреждения в матче против «Арсенала» (3:2), и «Оренбург», два игрока которого были удалены в матче против «Локомотива» (1:0).

Ранее сообщалось, что защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили по итогам заседания был дисквалифицирован на три матча чемпионата России за оскорбление арбитра в матче против «Уфы» (1:2).