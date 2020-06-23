ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 июня 20:12
автор: Андрей Ефимов

«Барселона» продолжает переговоры с «Ювентусом» о трансфере Пьянича

Ранее полузащитник «Ювентуса» сообщил, что покинет итальянскую команду только ради перехода в «Барселону».

Как сообщает Sky Sports News, туринский клуб хочет получить за перехода Миралема Пьянича 70 миллионов евро, однако «Барселона» считает, сумму сильно завышеной, так как стоимость трансфера получается всего на 10 миллионов ниже, чем получит каталонская команда от «Ювентуса» за полузащитника Артура.

Ранее стало известно, что «Ювентус» договорился с «Барселоной» о трансфере Артура за 80 миллионов евро.

Добавим, что Пьянич в текущем сезоне провел 35 матчей и отметился тремя мячами и четырьмя голевыми передачами.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Заур Тедеев: не вышел бы на поле на месте игроков «Сочи»МИД Молдавии запретил въезд сборной КосовоЛиверпульское дерби закончилось миромРумынка, о которой мечтает весь мирБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКАЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Сергей Прядкин: Весь следующий сезон мы будем играть с ограничениями
Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что следующий сезон российской премьер-лиги пройдет с такими же с ограничениями, как после возобновления текущего чемпионата.
23.06.2020 20:30
Футбол
автор: Андрей Ефимов
«Барселона» продолжает переговоры с «Ювентусом» о трансфере Пьянича
Ранее полузащитник «Ювентуса» сообщил, что покинет итальянскую команду только ради перехода в «Барселону».
23.06.2020 20:12
Футбол
автор: Андрей Ефимов
«Ювентус» договорился с «Барселоной» о трансфере Артура за 80 миллионов евро
Полузащитник сборной Бразилии в прошлом месяце заявил обоим клубам, что не хочет покидать «Барселону».
23.06.2020 19:35
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Агент: «Кайрат» действительно высоко оценил Вагнера
Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы Вагнера Лав, почему бразилец подписал контракт с «Кайратом», а не перешел в ЦСКА.
23.06.2020 19:20
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом»
Бразильский нападающий Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом».
23.06.2020 18:53
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Никита Колдунов: Я забил свой первый мяч в РПЛ, никак не отреагировать на это было сложно
Полузащитник «Сочи» Никита Колдунов рассказал, что ему было сложно контролировать свои эмоции после гола в ворота «Ростова» (10:1).
23.06.2020 18:29
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Вопросы о нарушениях регламента возобновления сезона будут рассмотрены КДК РФС 25 июня
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что вопросы о нарушениях регламента возобновления РПЛ будут рассмотрены на заседании комитета, которое состоится 25 июня.
23.06.2020 18:14
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Алексей Смертин: Несколько человек попытались оскорбить Малкома на расовой почве
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин сообщил, что поддержал решение КДК оштрафовать ЦСКА за расистские выкрики болельщиков в адрес хавбека «Зенита» Малкома.
23.06.2020 18:05
Футбол
автор: Андрей Ефимов
ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбление болельщиками Малкома
Во вторник, 23 июня, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
23.06.2020 17:58
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Тетрашвили дисквалифицирован на три матча за оскорбление арбитра
Во вторник, 23 июня, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
23.06.2020 17:46
Футбол
автор: Андрей Ефимов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика