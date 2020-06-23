«Барселона» продолжает переговоры с «Ювентусом» о трансфере Пьянича

Как сообщает Sky Sports News, туринский клуб хочет получить за перехода Миралема Пьянича 70 миллионов евро, однако «Барселона» считает, сумму сильно завышеной, так как стоимость трансфера получается всего на 10 миллионов ниже, чем получит каталонская команда от «Ювентуса» за полузащитника Артура.

Ранее стало известно, что «Ювентус» договорился с «Барселоной» о трансфере Артура за 80 миллионов евро.

Добавим, что Пьянич в текущем сезоне провел 35 матчей и отметился тремя мячами и четырьмя голевыми передачами.