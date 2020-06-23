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23 июня 21:37
автор: Андрей Ефимов

Антонио Конте: Для «Интера» каждая игра чемпионата имеет решающее значение

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 27-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло».

- Это не тот результат, который нужно воспринимать как должное, потому что «Сассуоло» создал огромное количество моментов в матче против «Аталанты» и просто не смог реализовать достаточное количество из них. Мы должны быть очень осторожны, потому что «Сассуоло» в хорошей форме.

У «Ювентуса» и «Лацио» больше очков, чем у нас. Это означает, что они имеют возможность допустить ошибку, в то время как для нас каждая игра имеет решающее значение. У нас все хорошо, мы закладываем основы для надежного будущего «Интера», - цитирует Конте Football Italia.

Напомним, что встреча состоится завтра «Интер» - «Сассуоло» состоится завтра в Милане и начнется в 20:30 по московскому времени.

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