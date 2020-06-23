Кристиано Джинтоли: Если Милик не подпишет новый контракт, то будет выставлен на трансфер

- Еще предстоит провести много игр, стороны оценивают ситуацию. Соглашения пока нет, но мы будем рады, если достигнем его, иначе Милик будет выставлен на трансфер, - приводит слова Джинтоли Football Italia.

Ранее сообщалось, что в переходе Милика заинтересован «Ювентус». Чтобы избежать усиления соперника по серии А, неаполитанская команда предложила английским клубам купить форварда по сниженной цене.

Напомним, что Милик перешел в «Наполи» из «Аякса» в августе 2016 года. С тех пор он провел за неаполитанскую команду 111 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 46 забитых мячей и пять голевых передач.