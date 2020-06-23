«Бенфика» на своем поле проиграла «Санта-Кларе»

В составе лиссабонской команды голами отметились Рафаэл Силва (50-я минута) и Винисиус Мораис (63, 65), у гостей точными ударами отметились Андерсон Карвальо (44), Зайду Занузи (57), Кризан (82, пен.) и Жозе Оливейра (90+5).

После этой игры «Бенфика» с 64 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, «Санта-Клара», набрав 38 очков, занимает восьмое место.

Добавим, что «Порту», уступающий «Бенфике» в чемпионате лишь по дополнительным показателям, сегодня на своем поле встречается с «Боавиштой».