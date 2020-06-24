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24 июня 11:58
автор: Артур Гичунцев

Тренер «Милана» рассказал о состоянии Ибрагимовича

Ранее 38-летний форвард получил травму камбаловидной мышцы правой голени.

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не уверен, что Златан Ибрагимович сможет сыграть против «Ромы».

По его словам, нападающий практически оправился от повреждения, но по-прежнему работает индивидуально.

«Он восстанавливается быстрее, чем ожидалось», – добавил специалист для газеты L’Équipe.

Напомним, матч против «Ромы» команда Пиоли проведет 28 июня. Встреча 28-го тура серии А пройдет на «Сан-Сиро» и стартует в 18.15 мск.

Что касается Ибрагимовича, то его соглашение с «Миланом» истекает 30-го числа. У клуба есть возможность продлить контракт на один год. В текущем сезоне он провел 10 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас.

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