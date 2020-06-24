Тренер «Милана» рассказал о состоянии Ибрагимовича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не уверен, что Златан Ибрагимович сможет сыграть против «Ромы».

По его словам, нападающий практически оправился от повреждения, но по-прежнему работает индивидуально.

«Он восстанавливается быстрее, чем ожидалось», – добавил специалист для газеты L’Équipe.

Напомним, матч против «Ромы» команда Пиоли проведет 28 июня. Встреча 28-го тура серии А пройдет на «Сан-Сиро» и стартует в 18.15 мск.

Что касается Ибрагимовича, то его соглашение с «Миланом» истекает 30-го числа. У клуба есть возможность продлить контракт на один год. В текущем сезоне он провел 10 матчей, забил четыре гола и отдал один голевой пас.