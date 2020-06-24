Футболист «Тоттенхэма» заявил Моуринью, что не хочет с ним работать

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле провел беседу с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью.

Как сообщает TF1, игрок заявил специалисту, что не хочет выступать под его началом.

По информации прессы, отношения португальца с французским футболистом испортились в декабре, когда хавбек заявил ему, что не хочет выходить на поле. Позже Моуринью подверг его критике, отметив, что Ндомбеле не понимает, в какой лиге оказался.

Напомним, 23-летний полузащитник перешел в «Тоттенхэм» летом 2019 года. Он был куплен у «Лиона» за 60 млн евро. На его счету 27 матчей, три гола и четыре голевых паса.