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24 июня 12:46
автор: Артур Гичунцев

Футболист «Тоттенхэма» заявил Моуринью, что не хочет с ним работать

Игрок недоволен отношением тренера и готов покинуть команду.

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле провел беседу с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью.

Как сообщает TF1, игрок заявил специалисту, что не хочет выступать под его началом.

По информации прессы, отношения португальца с французским футболистом испортились в декабре, когда хавбек заявил ему, что не хочет выходить на поле. Позже Моуринью подверг его критике, отметив, что Ндомбеле не понимает, в какой лиге оказался.

Напомним, 23-летний полузащитник перешел в «Тоттенхэм» летом 2019 года. Он был куплен у «Лиона» за 60 млн евро. На его счету 27 матчей, три гола и четыре голевых паса.

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