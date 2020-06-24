До 30 июня Артур станет игроком «Ювентуса», а Пьянич – «Барселоны»

Хавбек «Барселоны» Артур Рамос продолжит карьеру в чемпионате Италии. Как сообщает Sport.es, бразилец станет игроком «Барселоны» в результате обмена.

Отмечается, что в обратном направлении последует боснийский полузащитник Миралем Пьянич. Также чемпион серии А выплатит каталонцам 10 млн евро. Сделку планируют закрыть до 30 июня.

Ранее стало известно, что Артур был переведен в дубль за отказ переходить в «Ювентус».

Добавим, что 23-летний бразилец перешел в «Барселону» летом 2018 года. В текущем сезоне он провел 27 матчей, забил четыре гола и отдал четыре голевых паса.