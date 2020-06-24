Алькантара отказался продлевать контракт с «Баварией» ради перехода «Ливерпуль»

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара договорился с руководством о продлении контракта, однако, на прошлой неделе заявил клубу, что передумал подписывать новое соглашение.

Как сообщил журналист Sport Bild Кристиан Фальк, в «Баварии» считают, что поведение игрока напрямую связано с интересом «Ливерпуля». Также в клубе уверены, что футболист дал устное согласие «красным» на переход этим летом.

В текущем сезоне 29-летний Алькантара отыграл 35 матчей, забил три гола и отдал два голевых паса. Его трансферный лист оценивается в 48 млн евро, а нынешний контракт действует до 30 июня 2021 года.