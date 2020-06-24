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24 июня 14:41
автор: Артур Гичунцев

«Динамо» – ЦСКА. Московское дерби рассудит Кирилл Левников

Встреча состоится 27 июня.

РФС опубликовал список арбитров, получивших назначения на матчи 24-го тура чемпионата России.

Отметим, что центральный поединок между «Динамо» и ЦСКА рассудит Кирилл Левников.

Полный список выглядит следующим образом:

26 июня (пятница)

«Ахмат» – «Сочи»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Валентин Мурашов; резервный судья – Лаша Верулидзе; VAR – Виталий Мешков, AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Станислав Васильев, AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Тарас Безубяк.

27 июня (суббота)

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин; ассистенты судьи – Николай Ерёмин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Иван Сиденков; инспектор – Николай Иванов.

«Спартак» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Фролов; инспектор – Александр Колобаев.

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Николай Волошин; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владимир Миневич; резервный судья – Анатолий Жабченко; инспектор – Николай Левников.

«Динамо» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Амелин; инспектор – Владимир Енютин.

«Ростов» – «Арсенал»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья – Артем Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.

28 июня (воскресенье)

«Урал» – «Тамбов»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Алексей Еськов, AVAR – Николай Богач; инспектор – Виктор Клепиков.

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