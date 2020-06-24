Агент Тугарева: Хоть в «Локо» и объявили курс на омоложение, давать дорогу молодежи вряд ли будут

Известный футбольный агент Александр Маньяков считает, что «Локомотив» постарается сохранить нынешний костяк команды.

При этом он подчеркнул, что новый тренерский штаб во главе с Марко Николичем вряд ли станет уделять большое внимание молодым игрокам.

«Хоть в клубе и объявили курс на омоложение, чистить состав и давать дорогу молодежи вряд ли будут. Потому что борьбу за чемпионство и зону ЛЧ в следующем сезоне никто не отменял.

Сейчас, на финальном отрезке сезона, молодые футболисты «Локо» должны зарекомендовать себя в глазах нового главного тренера. У кого будет мало практики, уйдут в аренду. Это, в том числе, может коснуться нашего клиента Романа Тугарева. У нас на примете есть три клуба РПЛ. К концу чемпионата будет конкретика – или аренда или трансфер в другой клуб», – написал Маньяков в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 21-летний Тугарев, выступающий на позиции полузащитника, отыграл за первый состав шесть матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.