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24 июня 15:00
автор: Артур Гичунцев

Агент Тугарева: Хоть в «Локо» и объявили курс на омоложение, давать дорогу молодежи вряд ли будут

В текущем сезоне команда занимает второе место в таблице.

Известный футбольный агент Александр Маньяков считает, что «Локомотив» постарается сохранить нынешний костяк команды.

При этом он подчеркнул, что новый тренерский штаб во главе с Марко Николичем вряд ли станет уделять большое внимание молодым игрокам.

«Хоть в клубе и объявили курс на омоложение, чистить состав и давать дорогу молодежи вряд ли будут. Потому что борьбу за чемпионство и зону ЛЧ в следующем сезоне никто не отменял.

Сейчас, на финальном отрезке сезона, молодые футболисты «Локо» должны зарекомендовать себя в глазах нового главного тренера. У кого будет мало практики, уйдут в аренду. Это, в том числе, может коснуться нашего клиента Романа Тугарева. У нас на примете есть три клуба РПЛ. К концу чемпионата будет конкретика – или аренда или трансфер в другой клуб», – написал Маньяков в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 21-летний Тугарев, выступающий на позиции полузащитника, отыграл за первый состав шесть матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

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