Нобель Арустамян: Гинер передумал и заблокировал трансфер Вагнера

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем телеграм-канале рассказал подробности о срыве перехода Вагнера Лава в ЦСКА.

36-летний бразильский нападающий разорвал контракт с «Коринтиансом» и вел переговоры с московским клубом, за который выступал в прошлом, однако в итоге стал игроком алматинского «Кайрата».

«Вагнер был де-факто в ЦСКА – на вечер воскресенья ничего не препятствовало сделке, – написал Арустамян. – Несколько надежных источников со стопроцентной уверенностью говорили: трансфер Вагнера готов, завтра объявят. На мой взгляд, Вагнер правда усилил бы нападение ЦСКА – в условиях, когда не купишь форварда за десятки миллионов, это неплохой вариант.

И меня до сих пор мучает вопрос: почему решение отменили в понедельник днем, что сорвало трансфер в последний момент? Читал версию о нежелании ВЭБ (впротивовес Евгению Гинеру), но не слишком ей верю.

Так или иначе, в понедельник днем, когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании, Гинер передумал и трансфер заблокировал. Имеет на это полное право: он создавал этот ЦСКА и до сих пор держит его на плаву.