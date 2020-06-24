Нобель Арустамян: Гинер передумал и заблокировал трансфер Вагнера

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем телеграм-канале рассказал подробности о срыве перехода Вагнера Лава в ЦСКА.
36-летний бразильский нападающий разорвал контракт с «Коринтиансом» и вел переговоры с московским клубом, за который выступал в прошлом, однако в итоге стал игроком алматинского «Кайрата».
«Вагнер был де-факто в ЦСКА – на вечер воскресенья ничего не препятствовало сделке, – написал Арустамян. – Несколько надежных источников со стопроцентной уверенностью говорили: трансфер Вагнера готов, завтра объявят. На мой взгляд, Вагнер правда усилил бы нападение ЦСКА – в условиях, когда не купишь форварда за десятки миллионов, это неплохой вариант.
И меня до сих пор мучает вопрос: почему решение отменили в понедельник днем, что сорвало трансфер в последний момент? Читал версию о нежелании ВЭБ (впротивовес Евгению Гинеру), но не слишком ей верю.
Так или иначе, в понедельник днем, когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании, Гинер передумал и трансфер заблокировал. Имеет на это полное право: он создавал этот ЦСКА и до сих пор держит его на плаву.
Хочется лично спросить у Евгения Ленноровича о причинах — надеюсь, когда-то их узнаем. Пока что доводы понять сложно – и не только мне. Менеджмент ЦСКА был ошарашен решением Гинера. Несколько раз он пытался переубедить президента. Но как мы знаем, не получилось: Вагнер в «Кайрате».
Насколько знаю, в момент отказа от трансфера Гинер бросил такую фразу: «Чего вы меня возвращаете в прошлое?» Если это так, мотивы президента можно понять: ему хочется двигаться вперед.
Сейчас тема Вагнера для ЦСКА уже далеко не на первом плане: главный вопрос – будущее Виктора Гончаренко. По моим данным, он и правда вернулся в Москву и даже собирался вернуться к своим обязанностям, но пока клуб не принял решение как быть дальше.
Так или иначе, решение будет снова за Гинером».
Всего за ЦСКА Вагнер Лав с 2004 года по 2013-й с перерывами на отъезды в Бразилию провел 259 матчей и забил 124 мяча, трижды став чемпионом, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза – Суперкубка России, а также победителем розыгрыша Кубка УЕФА.
К субботнему матчу против «Динамо» ЦСКА вместо Виктора Гончаренко готовит старший тренер Сергей Овчинников. 20 июня армейцы дома проиграли «Зениту» со счетом 0:4.