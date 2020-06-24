«Спартак» опубликовал видео тренировки

Пресс-служба московского «Спартака» в твиттере опубликовала видеозапись тренировки команды Доменико Тедеско.

😎 Красно-белые продолжают готовиться к матчу против «Уфы»



Первая домашняя игра после рестарта сезона уже в эту субботу 💥#СпартакУфа #Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/RQRUNsnLKo — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 24, 2020

Красно-белые готовятся к домашнему матчу 24-го тура чемпионата России против «Уфы». Встреча состоится на стадионе «Открытие-Арена» в субботу 27 июня.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 31 очко, а команда Вадима Евсеева – восьмое с 30 очками.