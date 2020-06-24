Цорк останется спортивным директором дортмундской «Боруссии» до 2022 года

Дортмундская «Боруссия» в своем официальном твиттере объявила о продлении контракта с 57-летним спортивным директором Михаэлем Цорком.
Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года, а прежнее должно было закончиться 30 июня 2021-го.
Цорк провел в «Боруссию» всю карьеру футболиста, сыграв за 17 сезонов 572 официальных матча. Должность спортивного директора бывший полузащитник занимает с 1998 года.
За время работы Цорка «Боруссия» трижды становилась чемпионом (в 2002, 2011 и 2012 годах), а также дважды выигрывала Кубок Германии (в 2012-м и 2017-м).
🖤💛 Ein echter Borusse: Sportdirektor Michael #Zorc hat seinen bis 2021 gültigen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2022 verlängert! 🙌 pic.twitter.com/G6PCaVkCRn— Borussia Dortmund (@BVB) June 24, 2020
источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)