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24 июня 19:25
автор: Виктор Шарафудинов

Цорк останется спортивным директором дортмундской «Боруссии» до 2022 года

За тур до конца чемпионата Германии желто-черные гарантировали себе финиш на втором месте.

Дортмундская «Боруссия» в своем официальном твиттере объявила о продлении контракта с 57-летним спортивным директором Михаэлем Цорком.

Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года, а прежнее должно было закончиться 30 июня 2021-го.

Цорк провел в «Боруссию» всю карьеру футболиста, сыграв за 17 сезонов 572 официальных матча. Должность спортивного директора бывший полузащитник занимает с 1998 года.

За время работы Цорка «Боруссия» трижды становилась чемпионом (в 2002, 2011 и 2012 годах), а также дважды выигрывала Кубок Германии (в 2012-м и 2017-м).

источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)
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Цорк останется спортивным директором дортмундской «Боруссии» до 2022 года
За тур до конца чемпионата Германии желто-черные гарантировали себе финиш на втором месте.
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