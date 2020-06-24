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24 июня 19:53
автор: Виктор Шарафудинов

Дмитрий Парфенов: Победа очень важна во всех смыслах

«Урал» вышел в полуфинал Кубка России, впервые выиграв в официальном матче в нынешнем году.

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал выездную победу над «Шинником» в четвертьфинале Кубка России (2:0).

«Мы настраивались на игру, готовились, нам очень нужна была победа, это другой турнир, но мы в принципе давно не выигрывали, – рассказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер». – Поэтому эта победа очень важна в нескольких смыслах – и для уверенности команды, и в то же время это Кубок. Здесь нет возможности исправить ситуацию, здесь есть одна игра, где нужно решить исход. Ребята сегодня молодцы, выполнили то, о чем договаривались, и довели уверенно до победы. После поражения от «Рубина», где не должны были терять очки, хотелось вернуть уверенность».

Прошлый раз команда Парфенова одерживала победу в официальном матче 8 декабря прошлого года, когда одолела в Самаре «Крылья Советов» в рамках 19-го тура чемпионата России (3:2). В четырех матчах второй части турнира РПЛ «Урал» добился одной ничьей и потерпел три поражения.

В полуфинале «Урал» сыграет с «Химками». Игра пройдет 18 или 19 июля. В другом матче 1/2 финала в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак».

Финал должен состояться в Екатеринбурге 25 июля.

В прошлом сезоне «Урал» добрался до финального матча Кубка, где в Самаре уступил «Локомотиву» со счетом 0:1.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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