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24 июня 20:21
автор: Виктор Шарафудинов

Срна получил в «Шахтере» должность директора по футболу

Бывший капитан сборной Хорватии – рекордсмен донецкого клуба по количеству сыгранных матчей.

Официальный сайт ФК «Шахтер» сообщил, что Дарио Срна получил в клубе должность директора по футболу.

Ранее бывший капитан сборной Хорватии работал в штабе португальского тренера «горняков» Луиша Каштру. Теперь среди задач Дарио развитие молодых футболистов, адаптация иностранных игроков, интеграция воспитанников академии «Шахтеру» в главную команду клуба и участие в обсуждении трансферов.

«Должность очень серьезная, – заявил Срна. – Самое важное, что я буду на поле. Потому что я не человек офиса, а всю жизнь был на футбольном поле. Люблю чувствовать команду, чувствовать тренера. За последний год я многому научился у мистера Каштру и благодарен ему за возможность помогать команде. А моя роль всегда одна – помогать «Шахтеру», помогать развитию молодых футболистов и стараться делать так, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол».

Срна выступал за «Шахтер» с 2003 по 2018 годы и стал рекордсменом по количеству, проведенных встреч в донецком клубе. Дарио сыграл за оранжево-черных 537 матчей и забил 49 мячей, девять раз выиграв чемпионата Украины, 7 раз Кубок и став обладателем Кубка УЕФА в 2009 году.

источник: ФК «Шахтер»
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