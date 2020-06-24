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24 июня 20:54
автор: Виктор Шарафудинов

Борис Игнатьев: «Зенит» никому не уступит лидерство и в очередной раз выиграет чемпионат

Бывший главный тренер сборной России считает, что петербургский клуб превосходит конкурентов по всем аспектам.

Борис Игнатьев считает, что «Зенит» во второй раз подряд станет лучшим в РПЛ.

«Неправильно было бы подводить итоги по одной встрече, но по всем аспектам видно, что «Зенит» никому не уступит свое лидерство и в очередной раз выиграет чемпионат России, – рассказал Игнатьев в интервью «РИА Новости». – На это есть ряд объективных предпосылок.

Во-первых, это качество игроков и их обойма. Плюс на их фоне есть и ведущие футболисты. Во-вторых, они набрали достаточное количество очков, у них есть чувство психологической уверенности, а это очень важно, когда ты испытываешь стабильность. У «Зенита» есть несколько шансов на ошибку. В-третьих, не будем забывать про организационные моменты. В-четвертых, это огромная армада болельщиков».

В первом матче после трехмесячной паузы «Зенит» 20 июня разгромил ЦСКА со счетом 4:0. После 23 туров команда Сергея Семака лидирует в чемпионате, опережая «Локомотив» на 9 очков. 26 июня действующий чемпион сыграет дома с «Крыльями Советов», замыкающими турнирную таблицу.

источник: «РИА Новости»
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