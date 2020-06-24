Автора баннера «Жизни белых важны» уволили с работы

Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл, который взял на себя ответственность за акцию с самолетом перед выездным матчем любимой команды против «Манчестер Сити», был уволен с работы. Об этом сообщает The Sun.

22 июня небольшой самолет пролетел над манчестерским стадионом «Этихад» с баннером «Жизни белых важны» как раз в тот момент, когда футболисты стали на одно колено, протестуя против расовой дискриминации.

Хеппл взял на себя ответственность, но отказался приносить извинения за свою акцию.

Производитель газотурбинных двигателей Paradigm Precision принял решение уволить болельщика «Бернли». В заявлении компании сказано, что она «не одобряет и не терпит расизм в любой форме».

Ранее в футбольном клубе «Бернли» заявили, что запретят Хепплу посещать домашние матчи команды до конца жизни.