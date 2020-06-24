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24 июня 21:35
автор: Виктор Шарафудинов

«Ротор» намерен усилить каждую линию перед стартом следующего сезона РПЛ

Волгоградский клуб вернулся в элитный дивизион спустя 16 лет.

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о том, как клуб намерен укрепить состав перед началом сезона-2020/21 в российской премьер-лиге.

«Мы планируем найти усиление в каждую линию, – рассказал Рекечинский в интервью ТАСС. – В первую очередь, конечно, нам необходимо укрепиться в обороне. Ведем переговоры с потенциальными новичками. К «Ротору» уже присоединился Олег Кожемякин из «Шинника». Мы обратили на него внимание во время матчей против нашей команды, Александр Побегалов хорошо о нем отзывается, уверен, что он будет полезен клубу.

Мы благодарны за тот бюджет, что у нас сейчас есть, хотим и готовы играть в РПЛ и бороться с сильнейшими клубами страны. В такое непростое время еще раз хочется сказать спасибо руководству области в лице губернатора региона Андрея Ивановича Бочарова за всестороннюю поддержку. На сегодняшний день клуб рассматривает футболистов среди свободных агентов, также нас могут усилить арендованные игроки».

Нынешним летом команду Александра Хацкевича покинули вратарь Даниил Авдюшкин, защитники Виталий Денисов, Игорь Удалый и Илья Ионов, а также полузащитники Альберт Шарипов, Артем Самсонов, Азим Фатуллаев и Артем Попов.

Первым новичком волгоградцев стал 25-летний защитник Олег Кожемякин, который в двух предыдущих сезонах выступал за «Шинник», сыграв 65 матчей, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

«Ротор» занял первое место в первенстве ФНЛ сезона-2019/20. Турнир в первом дивизионе был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

источник: ТАСС
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