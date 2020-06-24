Хет-трик Марсьяля помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Шеффилд Юнайтед»

Матч 31-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Шеффилд Юнайтед» завершился со счетом 3:0.

Все три мяча забил французский нападающий манкунианцев Антони Марсьяль (на 7-й, 44-й и 74-й минутах).

В двух первых случаях Марсьяль замыкал прострелы Маркуса Рэшфорда и Аарона Ван-Биссаки ударом в касание, а затем перебросил мяч за спину голкиперу Саймону Муру, сыграв в стеночку все с тем же Рэшфордом.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, набрав 49 очков. У «Челси» – 51, но лондонцы свою игру 31-го тура проведут завтра (дома против «Манчестер Сити»).

«Шеффилд Юнайтед» опустился на восьмую строчку таблицы, оставшись с 44 очками.