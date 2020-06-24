«Ньюкасл» и «Астон Вилла» сыграли вничью

В 31-м туре чемпионата Англии «Ньюкасл» победил «Астон Виллу» со счетом 1:1.

На 68-й минуте счет открыл нападающий хозяев Дуайт Гэйл после передачи Энди Кэрролла, но на 83-й гости из Бирмингема отыгрались стараниями Ахмеда Аль-Мухаммади. Египтянин нанес точный удар головой вслед за розыгрышем углового.

«Ньюкасл» находится на 13-й строчке таблицы, набрав 39 очков. «Астон Вилла» занимает предпоследнее 19-е место (27).

27 июня «Астон Вилла» примет «Вулверхэмтон». «Ньюкасл» 1 июля сыграет в гостях с «Борнмутом».