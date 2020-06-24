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24 июня 21:58
автор: Виктор Шарафудинов

«Вулверхэмптон» победил «Борнмут»

У «волков» столько же очков, сколько и у «Манчестер Юнайтед».

Матч 31-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Борнмут» закончился с результатом 1:0.

На 60-й минуте мексиканский нападающий Рауль Хименес забил головой, замкнув навес испанца малийского происхождения Адама Траоре.

«Вулверхэмптон» занимает шестое место, набрав 49 очков. У «Манчестер Юнайтед» – столько же, но манкунианцы находятся выше «волков» по дополнительным показателям.

«Борнмут» находится в зоне вылета на 18-м месте (27 очков). В шести последних турах добилась лишь одной ничьей, потерпев пять поражений.

27 июля «Вулверхэмптон» сыграет в гостях с «Астон Виллой», а «Борнмут» 1 июля примет «Ньюкасл».

источник: «Советский спорт»
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