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24 июня 22:25
автор: Виктор Шарафудинов

«Сельта» обыграла на выезде «Реал Сосьедад». Смолов вышел на замену в концовке

Команда из Виго занимает 16-е место в турнирной таблице.

Матч 31-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Сельта» завершился с результатом 0:1.

Единственный гол забил на 45-й минуте Яго Аспас, реализовав пенальти который сам же и заработал. Правила против форварда галисийцев нарушил Диего Льоренте.

Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов вышел на замену на 84-й минуте вместо Санти Мины. На 90-й Федор получил желтую карточку за грубый фол против Алекса Ремиро.

«Реал Сосьедад» после рестарта не выиграл ни одного матча. Команда из Сан-Себастьяна один раз сыграла вничью и потерпела три поражения подряд. Баски опустились на седьмое место, оставшись с 47 очками.

«Сельта» впервые в нынешнем сезоне выиграла две игры кряду. 21 июня клуб из Виго разгромил «Алавес» дома со счетом 6:0. В данный момент галисийцы занимают 16-ю строчку турнирной таблицы, набрав 33 очка.

29 июня «Реал Сосьедад» сыграет на выезде с «Хетафе», а «Сельта» примет «Барселону».

источник: «Советский спорт»
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