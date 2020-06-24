«Интер» упустил победу над «Сассауоло», дважды ведя по ходу встречи

Матч 27-го тура чемпионата Италии «Интер» – «Сассуоло» завершился вничью 3:3.

На четвертой минуте счет открыл нападающий гостей Франческо Капуто, отличившись после подачи Филипа Джуричича. Команда Антонио Конте отыгралась на 41-й, когда Ромелу Лукаку реализовал пенальти, который заработал Мартин Шкриньяр.

Еще до перерыва «Интер» вышел вперед. Кристиано Бираги загнал мяч под перекладину ударом с левой после стеночки с Алексисом Санчесом (45+1).

В первый раз «Сассуоло» отыгрался на 81-й минуте благодаря 11-метровому в исполнении Доменико Берарди, однако у хозяев был шанс выиграть, поскольку пять минут спустя Борха Валеро точным ударом с правой замкнул подачу Антонио Кандревы со штрафного.

Тем не менее, фаворит победный счет не сохранил. «Сассуоло» спасся от поражения благодаря голу, который забил на 89-й минуте Джанджакомо Маньяни, воспользовавшись суматохой в штрафной «Интера» после углового.