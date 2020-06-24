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24 июня 22:32
автор: Виктор Шарафудинов

«Интер» упустил победу над «Сассауоло», дважды ведя по ходу встречи

Миланский клуб занимает третье место в серии А.

Матч 27-го тура чемпионата Италии «Интер» – «Сассуоло» завершился вничью 3:3.

На четвертой минуте счет открыл нападающий гостей Франческо Капуто, отличившись после подачи Филипа Джуричича. Команда Антонио Конте отыгралась на 41-й, когда Ромелу Лукаку реализовал пенальти, который заработал Мартин Шкриньяр.

Еще до перерыва «Интер» вышел вперед. Кристиано Бираги загнал мяч под перекладину ударом с левой после стеночки с Алексисом Санчесом (45+1).

В первый раз «Сассуоло» отыгрался на 81-й минуте благодаря 11-метровому в исполнении Доменико Берарди, однако у хозяев был шанс выиграть, поскольку пять минут спустя Борха Валеро точным ударом с правой замкнул подачу Антонио Кандревы со штрафного.

Тем не менее, фаворит победный счет не сохранил. «Сассуоло» спасся от поражения благодаря голу, который забил на 89-й минуте Джанджакомо Маньяни, воспользовавшись суматохой в штрафной «Интера» после углового.

Доигрывали хозяева вдесятером. В компенсированное время второе предупреждение получил Шкриньяр (90+3).

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков. У лидера чемпионата «Ювентуса» – 66.

«Сассуоло» находится на 12-й строчке (33 очка).

28 июня состоится матчи «Сассуоло» – «Верона» и «Парма» – «Интер».

источник: «Советский спорт»
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