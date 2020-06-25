«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и уже сегодня может стать чемпионом Англии

Матч 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» завершился со счетом 4:0.

На 23-й минуте счет ударом со штрафного открыл Трент Александер-Арнольд. На 44-й Мохаммед Салах реализовал выход один на один, организованный Фабиньо. На 55-й забил уже сам Фабиньо, исполнив точный и сильный дальний удар. На 69-й итоговый счет 4:0 установил Садио Мане, направив мяч в нижний угол, ворвавшись в штрафную после паса Салаха.

Теперь у «Ливерпуля» 86 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» – 63.

Команда Хосепа Гвардиолы свой матч 31-го тура проведет сегодня 25 июня в гостях у лондонского «Челси». Если «Манчестер Сити» не выиграет, то «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом.

Прошлый раз мерсисайдцы побеждали в чемпионате Англии в 1990 году еще до того, как была создана премьер-лига.