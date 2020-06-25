ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 июня 00:07
автор: Виктор Шарафудинов

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и уже сегодня может стать чемпионом Англии

Мерсисайдцам необходимо, чтобы «Манчестер Сити» не выиграл в Лондоне у «Челси».

Матч 31-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» завершился со счетом 4:0.

На 23-й минуте счет ударом со штрафного открыл Трент Александер-Арнольд. На 44-й Мохаммед Салах реализовал выход один на один, организованный Фабиньо. На 55-й забил уже сам Фабиньо, исполнив точный и сильный дальний удар. На 69-й итоговый счет 4:0 установил Садио Мане, направив мяч в нижний угол, ворвавшись в штрафную после паса Салаха.

Теперь у «Ливерпуля» 86 очков. У ближайшего преследователя «Манчестер Сити» – 63.

Команда Хосепа Гвардиолы свой матч 31-го тура проведет сегодня 25 июня в гостях у лондонского «Челси». Если «Манчестер Сити» не выиграет, то «Ливерпуль» досрочно станет чемпионом.

Прошлый раз мерсисайдцы побеждали в чемпионате Англии в 1990 году еще до того, как была создана премьер-лига.

Поражение на «Энфилде» прервало 4-матчевую победную серию «Кристал Пэлас». Лондонцы занимают девятое место, имея 42 очка.

29 июня «Кристал Пэлас» примет «Бернли».

2 июля состоится матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Плющенко считает, что грузчикам не должны платить «миллионы»Открыт предзаказ на новую линейку ноутбуков серии ZenBook 13 - UX325Mercedes-Benz G63 AMG от Brabus за миллион долларовКокорин откровенно рассказал о судьбе Ефремова в тюрьмеРумынка, о которой мечтает весь мирЗарплата футболиста ФНЛ вызвала народный гнев россиян
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и уже сегодня может стать чемпионом Англии
Мерсисайдцам необходимо, чтобы «Манчестер Сити» не выиграл в Лондоне у «Челси».
25.06.2020 00:07
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Марсьяль стал первым игроком «МЮ», который сделал хет-трик в АПЛ после ухода Фергюсона
Француз забил три гола в ворота «Шеффилд Юнайтед».
24.06.2020 23:45
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
16-летний вратарь «Ворсклы» парировал три пенальти и вывел команду в финал Кубка Украины
Полтавчане победили «Мариуполь».
24.06.2020 23:31
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Войводина» выиграла Кубок Сербии, победив по пенальти «Партизан»
Ранее клуб из Нови-Сада становился обладателем трофея в 2014 году.
24.06.2020 23:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
В Голландии осенью разрешат ходить на футбол, но запретят петь на трибунах
Сезон-2019/20 в Нидерландах был завершен досрочно.
24.06.2020 23:04
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Осасуна» в гостях обыграла «Алавес»
Команда из Памплоны поднялась на 11-е место.
24.06.2020 22:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Интер» упустил победу над «Сассауоло», дважды ведя по ходу встречи
Миланский клуб занимает третье место в серии А.
24.06.2020 22:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Сельта» обыграла на выезде «Реал Сосьедад». Смолов вышел на замену в концовке
Команда из Виго занимает 16-е место в турнирной таблице.
24.06.2020 22:25
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Вулверхэмптон» победил «Борнмут»
У «волков» столько же очков, сколько и у «Манчестер Юнайтед».
24.06.2020 21:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Ньюкасл» и «Астон Вилла» сыграли вничью
«Сорокам» не удалось одержать третью победу кряду.
24.06.2020 21:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика