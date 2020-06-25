Леонид Слуцкий: «Локомотив» – лидер РПЛ по качеству игры. Нам предстоит сложный матч

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий клубной пресс-службе перед матчем против московского «Локомотива» в 24-м туре РПЛ.

Напомним, встреча состоится 27 июня и пройдет на домашней арене «Рубина». Начало поединка – 17.30 мск.

«Я был на матче «Локомотив» – «Оренбург». Что я могу сказать?.. «Локомотив» – одна из самых укомплектованных команд РПЛ. На мой взгляд, футболисты уровня Крыховяка и Жоау Мариу являются украшением нашей лиги. Таких футболистов сейчас не очень много, они реально делают большую разницу.

У них не будет дисквалифицированного Жемалетдинова, но я не думаю, что это какая-то невероятная потеря для них. Скорее всего, Антон Миранчук появится в стартовом составе, потому что он оправился после травмы.

Нам предстоит тяжелая игра с одним из лидеров чемпионата, причем лидером и по составу, и по качеству игры, и по стабильности результатов.