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25 июня 11:03
автор: Артур Гичунцев

Юрий Семин: Кикнадзе должен уйти в отставку. Он не способен руководить «Локомотивом»

Функционер работает во главе клуба с декабря 2018 года.

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе гендиректора клуба Василия Кикнадзе.

«Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей.

«Локомотив» – это не я, но и тем более не Кикнадзе. «Локомотив» – это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!» – написал Семин в своем Instagram.

Напомним, ранее «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с российским тренером. Он покинул команду 31 мая, а с 1 июня командой начал руководить сербский специалист Марко Николич.

источник: «Советский спорт»
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