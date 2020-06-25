Юрий Семин: Кикнадзе должен уйти в отставку. Он не способен руководить «Локомотивом»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о работе гендиректора клуба Василия Кикнадзе.

«Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей.

«Локомотив» – это не я, но и тем более не Кикнадзе. «Локомотив» – это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!» – написал Семин в своем Instagram.

Напомним, ранее «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с российским тренером. Он покинул команду 31 мая, а с 1 июня командой начал руководить сербский специалист Марко Николич.