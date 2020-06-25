Фрэнк Лэмпард: Педро и Виллиан очень нужны «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в беседе с клубной пресс-службой прокомментировал продление трудовых контрактов с бразильским полузащитником Виллианом, а также испанским хавбеком Педро.

При этом специалист выразил надежду, что стороны смогут договориться о продлении соглашений на более длительный срок.

«Переговоры проходили достаточно легко, потому что обе стороны стремились к одному и тому же. Ранее мне было сложно что-то комментировать, однако вчера было официально объявлено о соглашении, и я всегда был уверен, что они останутся в команде.

Оба игрока хотели завершить сезон в «Челси», и они нам очень нужны, потому что это важные футболисты, и я очень рад, что все получилось.

Они зарекомендовали себя в клубе, как настоящие профессионалы, они верой и правдой служили «Челси» во всех отношениях, и когда видишь такой уровень профессионализма, понимаешь, что они несомненно хотели бы остаться и, как минимум, завершить сезон в клубе