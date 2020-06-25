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25 июня 11:18
автор: Артур Гичунцев

Фрэнк Лэмпард: Педро и Виллиан очень нужны «Челси»

Ранее оба игрока продлили контракты до конца текущего сезона.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в беседе с клубной пресс-службой прокомментировал продление трудовых контрактов с бразильским полузащитником Виллианом, а также испанским хавбеком Педро.

При этом специалист выразил надежду, что стороны смогут договориться о продлении соглашений на более длительный срок.

«Переговоры проходили достаточно легко, потому что обе стороны стремились к одному и тому же. Ранее мне было сложно что-то комментировать, однако вчера было официально объявлено о соглашении, и я всегда был уверен, что они останутся в команде.

Оба игрока хотели завершить сезон в «Челси», и они нам очень нужны, потому что это важные футболисты, и я очень рад, что все получилось.

Они зарекомендовали себя в клубе, как настоящие профессионалы, они верой и правдой служили «Челси» во всех отношениях, и когда видишь такой уровень профессионализма, понимаешь, что они несомненно хотели бы остаться и, как минимум, завершить сезон в клубе

Мы продолжим обсуждение и посмотрим, что будет дальше, но на данный момент, полагаю, все, и игроки в отдельности, и вся команда в целом, сконцентрированы на следующих матчах.

Мы до сих пор обсуждаем это с футболистами, и, в частности, с Виллианом.

Я не очень хочу обсуждать то, что будет по завершении сезона. Я хотел бы, чтобы Виллиан продемонстрировал свои таланты в следующих девяти матчах, или сколько их может быть до конца сезона, учитывая, что мы можем продолжить сражение в кубке

Мы поговорим между собой. У меня прекрасные отношения с Виллианом, у руководства клуба тоже, так что посмотрим, что будет дальше», – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что Виллиан ведет переговоры с лондонским «Арсеналом», а Педро близок к переходу в «Рому».

источник: ФК «Челси»
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