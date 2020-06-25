Памятник Черенкову будет открыт 28 июня

28 июня на могиле бывшего полузащитника московского «Спартака» Федора Черенкова будет открыт памятник. Мероприятие начнется в 14:00. Об этом сообщила его дочь Анастасия.

«Благодарна ФК «Спартак» и клубу болельщиков «Фратрия» за оказанную финансовую поддержку», – написала Анастасия в соцсети.

Напомним, Черенков похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Он является воспитанником «Спартака» и выступал за первую команду в разные годы. На его счету 514 матчей и три титула чемпиона СССР.