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25 июня 12:30
автор: Артур Гичунцев

Клопп – после победы над «Кристал Пэлас»: Это лучший матч без зрителей, который я когда-либо видел

«Красные» разгромили соперника со счетом 4:0.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» в матче 31-го тура АПЛ.

«Мы играли так, будто болельщики были на стадионе. Это просто невероятно. Думаю, это лучший матч без зрителей, который я когда-либо видел.

Я провел беседу с игроками после дерби с «Эвертоном» и сказал им, что последние 20 минут мы провели неудачно. В матче с «Кристал Пэлас» я увидел реакцию, и очень доволен. Замечательное выступление.

Конечно, эта победа большой шаг к титулу. Но нам надо дождаться матча «Челси» и «Манчестер Сити», – приводит слова специалиста Sky Sports.

В данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в таблице, набрав 86 очков. Команда досрочно выиграет титул, если «Манчестер Сити» не сумеет обыграть «Челси». Их встреча состоится в четверг, 25 июня.

источник: «Советский спорт»
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