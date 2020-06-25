Президент «Лиона»: Роналду больше не входит в число лучших футболистов мира

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился ожиданиями от ответного матча с «Ювентусом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, «Ювентус» – фаворит. Они подойдут к матчу в хорошей форме. Преимущество на их стороне даже несмотря на тот факт, что Роналду больше не входит в число лучших футболистов мира.

«Лион» сделает все, чтобы подойти к этой игре в боевом состоянии. Я пока не знаю, будут ли у нас товарищеские матчи. Все станет известно немного позже», – цитирует функционера Larepublica.

Напомним, розыгрыш Лиги чемпионов был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир планируют доиграть в августе на стадионах Португалии.

Добавим, что первый матч завершился победой «старой синьоры» со счетом 1:0.