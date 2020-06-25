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25 июня 13:40
автор: Артур Гичунцев

«Буду настаивать на этом». Зидан хочет, чтоб «Реал» продлил контракт с Рамосом

Испанец выступает за «сливочных» с 2005 года.

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает на защитника Серхио Рамоса.

«Его место здесь, в «Реале». Он играет в этом клубе уже много лет и должен завершить карьеру в этой команде. Такова моя позиция и я буду настаивать на этом», – цитирует Зидана Goal.com.

Ранее сообщалось, что футболист не может договориться с руководством о продлении контракта.

Добавим, что 34-летний испанец выступает за «сливочных» с 2005 года. За это время он провел 644 матча и выиграл 21 трофей, в том числе четыре Лиги чемпионов и четыре чемпионата Испании. Его контракт истекает 30 июня 2021 года.

источник: «Советский спорт»
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«Буду настаивать на этом». Зидан хочет, чтоб «Реал» продлил контракт с Рамосом
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