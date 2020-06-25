Малком: «Зениту» было чуть проще, потому что ЦСКА был лишен поддержки

Форвард «Зенита» Малком прокомментировал разгромную победу над московским ЦСКА (4:0) в 23-м туре РПЛ.

«Сложная игра, сильный соперник, на поле которого всегда тяжело выступать. Но в этот раз было чуть проще, потому что ЦСКА был лишён поддержки своих болельщиков. Мы хорошо распорядились возможностями, использовали свои моменты. Было здорово! Теперь важно продолжать в том же духе», – сказал Малком клубной пресс-службе.

После этой игры «Зенит» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, у которого 36 очков, располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Зенит» на своем поле сыграет против «Крыльев Советов», а ЦСКА в гостях встретится с «Динамо».