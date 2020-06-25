Слимани, Бакайоко и Силва покинули «Монако»

«Монако» объявил об уходе шести футболистов.

Отмечается, что нападающий Ислам Слимани, а также полузащитник Адриен Силва, принадлежащие «Лестеру», вернулись в английский клуб.

Также команду покинул хавбек Тьемуэ Бакайоко, который принадлежит «Челси».

Вратари Диего Бенальо и Сейду Си приступили к поиску нового клуба. То же самое касается полузащитника Мусса Силлы. Все они ушли в связи с истечением контрактов.

Добавим, что минувший сезон чемпионата Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, а «Монако» занял девятое место, набрав 40 очков.