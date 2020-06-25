ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 июня 15:14
автор: Артур Гичунцев

Слимани, Бакайоко и Силва покинули «Монако»

Игроки выступали за французский клуб на правах аренды.

«Монако» объявил об уходе шести футболистов.

Отмечается, что нападающий Ислам Слимани, а также полузащитник Адриен Силва, принадлежащие «Лестеру», вернулись в английский клуб.

Также команду покинул хавбек Тьемуэ Бакайоко, который принадлежит «Челси».

Вратари Диего Бенальо и Сейду Си приступили к поиску нового клуба. То же самое касается полузащитника Мусса Силлы. Все они ушли в связи с истечением контрактов.

Добавим, что минувший сезон чемпионата Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, а «Монако» занял девятое место, набрав 40 очков.

источник: ФК «Монако»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Ливерпуль»: инструкция по чемпионствуJaguar планирует выпустить молодежный хэтчбекПлющенко тренирует учеников под песню «День Победы»Белокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мирГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотой
Слимани, Бакайоко и Силва покинули «Монако»
Игроки выступали за французский клуб на правах аренды.
25.06.2020 15:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Малком: «Зениту» было чуть проще, потому что ЦСКА был лишен поддержки
Бразилец стал главным героем матча. Он оформил дубль.
25.06.2020 14:39
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сергей Прядкин: У представителей «Оренбурга» выявлены признаки коронавируса
27 июня команде предстоит матч с «Краснодаром».
25.06.2020 14:19
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Буду настаивать на этом». Зидан хочет, чтобы «Реал» продлил контракт с Рамосом
Испанец выступает за «сливочных» с 2005 года.
25.06.2020 13:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Президент «Лиона»: Роналду больше не входит в число лучших футболистов мира
В текущем сезоне 35-летний португалец отыграл 35 матчей, забил 26 голов и отдал четыре голевых паса.
25.06.2020 13:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Клопп – после победы над «Кристал Пэлас»: Это лучший матч без зрителей, который я когда-либо видел
«Красные» разгромили соперника со счетом 4:0.
25.06.2020 12:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Памятник Черенкову будет открыт 28 июня
Легендарный футболист ушел из жизни 4 октября 2014 года.
25.06.2020 12:16
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Фрэнк Лэмпард: Педро и Виллиан очень нужны «Челси»
Ранее оба игрока продлили контракты до конца текущего сезона.
25.06.2020 11:18
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Юрий Семин: Кикнадзе должен уйти в отставку. Он не способен руководить «Локомотивом»
Функционер работает во главе клуба с декабря 2018 года.
25.06.2020 11:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Леонид Слуцкий: «Локомотив» – лидер РПЛ по качеству игры. Нам предстоит сложный матч
В данный момент красно-зеленые занимают второе место в таблице.
25.06.2020 10:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика