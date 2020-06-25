Борис Игнатьев: В игре «Локомотива» ничего не изменилось, все выглядит так же, как и при Семине

- По итогам встречи с «Оренбургом» в игре «Локомотива» ничего не изменилось, даже с точки зрения расстановки на поле. Все выглядело так же, как и при Семине. Пока нельзя сказать, что пришел и новый человек, и как он круто все поменял, - цитирует Игнатьева «РИА Новости».

Напомним, что воскресная игра с «Оренбургом» (1:0) стала дебютной для главного тренера железнодорожников Марко Николича, который во время приостановки чемпионата сменил на этом посту Юрия Семина, покинувшего команду по истечению срока контракта.

Добавим, что после этой игры «Локомотив» набрал 44 очка и расположился второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре железнодорожники встретятся на выезде с «Рубином».