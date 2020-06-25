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25 июня 17:14

«Монако» официально сообщил о трех случаях заражения в команде

«Монако» заявил о трех случаях заражения коронавирусом.

«Тесты выявили наличие двух положительных результатов, относящихся к периоду карантина. Оба игрока больше не заразны и продолжают программу восстановления. Тесты также выявили один активный, бессимптомный случай. Нет никаких проблем относительно здоровья футболиста. В соответствии с действующими медицинскими протоколами он был отправлен домой на двухнедельный карантин и находится под наблюдением медицинского персонала клуба», - говорится сообщении пресс-службы «Монако».

Накануне стало известно, что по итогам тестирования было установлено, что три футболиста и один член тренерского штаба «ПСЖ» переболели коронавирусной инфекцией.

источник: ФК «Монако»
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