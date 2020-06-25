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25 июня 18:18

Главный врач «Арсенала»: Все тесты у нас отрицательные, завтра команда вылетает в Ростов-на-Дону

Главный врач «Арсенала» Александр Резепов рассказал, что тесты игроков тульской команды на коронавирус показали отрицательные результаты.

- Сегодня в соответствии с медицинским регламентном чемпионата мы тестировали команду на коронавирус - все тесты у нас отрицательные. Таким образом, завтра «Арсенал», как и планировалось, вылетает на календарный матч чемпионата в Ростов-на-Дону, - цитирует Резепова ТАСС.

Ранее президент «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что «Ростов» не обращался по вопросу переноса матча 24-го тура.

Напомним, в преддверии матча «Сочи» - «Ростов» результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы сразу у шестерых игроков основного состава ростовского клуба. Как следствие, вся команда в полном составе была отправлена на двухнедельный карантин. В связи с тем, что «Сочи» отказался переносить игру, в заявку «Ростова» были включены 18 человек из клубной академии.

источник: ТАСС
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автор: Артур Гичунцев
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