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25 июня 18:40

Трушечкин и Моссаковский прокомментируют дерби «Динамо» — ЦСКА

В ближайший уик-энд, 26-28 июня состоятся матчи очередного тура чемпионата России по футболу. Две игры эксклюзивно покажет МАТЧ ПРЕМЬЕР, а остальные будут представлены в федеральном эфире на «Матч ТВ». В их числе и московское дерби «Динамо» — ЦСКА.

Комментировать дерби с ВТБ Арены будут Роман Трушечкин и Михаил Моссаковский. Перед началом субботней игры, в перерыве и после финального свистка планируются традиционные включения студии. Ее ведущим выступит Сергей Кривохарченко, а экспертом — Роман Широков.

Пользователи приложения «МАТЧ!» могут писать во встроенном чате свои вопросы эксперту и делиться мнением по текущей встрече. Самые яркие реплики не останутся без внимания и будут показаны в эфире.

На странице трансляции игры на сайтах matchtv.ru и matchpremier.ru в дополнительном окне плеера трибуны стадиона будут заполнены виртуальными (добавленными с помощью графики) зрителями для создания антуража.

Кроме того, центральному матчу тура будет посвящен специальный репортаж: зрители увидят антураж старейшего дерби страны глазами корреспондентов «Матч ТВ» в воскресенье в 19:25.

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