Футбольный союз Сербии поддержал Джоковича

- Когда вы говорите об успехе, вы имеете в виду Новака, когда человечество в чем-то нуждается, тогда вы видите Джоковича. Уже несколько лет он лучший спортсмен в мире, человек, дорогой которого многие хотели бы пройти, но не могут. Вот почему, Новак, подними голову, ты был и останешься прежде всего великим человеком, а потом и нашей иконой.



Футбольный союз Сербии - всего лишь одна из организаций, которая не скрывает своей гордости за то, что мы с тобой, один из величайших спортсменов всех времен. Зная твой характер, мы знаем, что после этих тяжелых ударов ты станешь еще сильнее, - говорится в сообщении пресс-службы футбольного союза в твиттере.

Напомним, что в минувшее воскресенье болгарин Григор Димитров, принимавший участие в выставочном турнире Adria Tour в Задаре (Хорватия), организованном Джоковичем, сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус. Утром в понедельник стало известно, что положительные результаты на COVID-19 получили хорватский теннисист Борна Чорич, тренер Новака Джоковича по физической подготовке Марко Паники, а также тренер Григора Димитрова Кристиан Гро. Во вторник о положительном тесте на коронавирус сообщил Джокович.