Дмитрий Черышев: У Дениса огромное желание помочь «Валенсии» попасть в еврокубки

- Надеемся, что Денис выйдет с первых минут. Ждем этого. Пару часов назад я с ним общался. Он в хорошем расположении духа. Не знаю, выйдет он с первых минут или на замену. Самое главное, что он с удовольствием тренируется. У него огромное желание помочь команде попасть в еврокубки, - приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Напомним, что встреча «Эйбар» - «Валенсия» состоится сегодня на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» и начнется в 20:30 по московскому времени. После 30 туров «Валенсия» с 46 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице примеры, «Эйбар» с 29 очками располагается на 17-м месте.