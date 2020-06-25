Шамиль Газизов: Одно из моих предложений заключалось в том, чтобы мы не играли детьми

- Общались с коллегами. Одно из моих предложений заключалось в том, чтобы мы не играли детьми. Также предложил убрать правило, при котором после двух технических поражений команда снимается с чемпионата, - передает слова Газизова ТАСС.

Напомним, в преддверии матча «Сочи» - «Ростов» результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы сразу у шестерых игроков основного состава ростовского клуба. Как следствие, вся команда в полном составе была отправлена на двухнедельный карантин. В связи с тем, что «Сочи» отказался переносить игру, в заявку «Ростова» были включены 18 человек из клубной академии.

Позже стало известно, что в матчах 24-го тура чемпионата России «Динамо» рассматривает вариант сыграть молодежным составом против ЦСКА, а «Оренбург» намерен выпустить «молодежку» на домашнюю встречу с «Краснодаром».