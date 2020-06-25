Сергей Прядкин: Решение Роспотребнадзора по изменению регламента ожидается в пятницу

- Решение Роспотребнадзора на предложение по изменению регламента ожидается в пятницу, - приводит слова Прядкина «РИА Новости».

Напомним, в преддверии матча 23-го тура «Сочи» - «Ростов» результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы сразу у шестерых игроков основного состава ростовского клуба. Как следствие, вся команда в полном составе была отправлена на двухнедельный карантин.

Позже на карантин ушли футболисты «Динамо», а игра московского клуба с «Краснодаром» была перенесена на 19 июля. Во вторник генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признал, что в клубе возможно произошел единичный случай коронавирусом. В четверг стало известно, что у шестерых игроков «Оренбурга» также выявлен коронавирус.