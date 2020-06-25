«Эйбар» переиграл «Валенсию» благодаря автоголу Кондогбиа

Единственный мяч в этой встрече в собственные ворота отправил полузащитник «Валенсии» Жоффрей Кондогбиа (16-я минута).

Отметим, что российский полузащитник Денис Черышев появился на поле на 62-й минуте встречи, заменив Гонсалу Гедеша.

После этой игры «Эйбар» набрал 32 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице примеры, «Валенсия» с 46 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет против «Вильярреала», а «Эйбар» в гостях встретится с «Гранадой».