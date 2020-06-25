Маурицио Сарри: Сейчас у «Ювентуса» нет существенного преимущества над «Лацио»

- Наше физическое состояние не самое лучшее, а нам предстоит сыграть несколько матчей подряд. Мы должны подходить к игре правильно, не быть неряшливыми или самонадеянными. «Лечче» добился большего успеха на выезде, чем дома, поэтому мы должны максимально уважать их.

Я не смотрел игру «Интера», но видел несколько матчей «Лацио». Сейчас у нас нет существенного преимущества над ними. Есть 33 очка, которые можно набрать, у нас должен быть настрой на то, чтобы выиграть во всех оставшихся матчах, ничего больше, - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что после 27 туров чемпионата «Ювентус» лидирует в турнирной таблице серии А, опережая идущий на втором месте «Лацио» на четыре очка.

Матч «Ювентус» - «Лечче» состоится завтра, 26 июня, на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 22:45 по московскому времени.