Маурицио Сарри: Ничего не слышал о продаже Пьянича от руководства «Ювентуса»

– Я не знаю всей ситуации, но мы полностью рассчитываем на него. Парень проходит сложный момент в карьере, но его технические возможности не обсуждаются. Не в курсе, будет ли он продан, но ничего не слышал от руководства клуба. На данный момент такой истории нет.

Артур – игрок «Барселоны», говорить о нем было бы неправильно. Мне не понравилось, когда Сетьен обсуждал Пьянича, поэтому я не стану обсуждать Артура, - цитирует Сарри Football Italia.

Ранее сообщалось, что Пьянич до 30 июня станет игроком «Барселоны». Оба клуба договорились об обмене хавбека на полузащитника каталонской команды Артура Рамоса.