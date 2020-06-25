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25 июня 23:15

Маурицио Сарри: Ничего не слышал о продаже Пьянича от руководства «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри продолжает рассчитывать на Миралема Пьянича и ничего не знает о возможной продаже боснийского полузащитника в «Барселону».

– Я не знаю всей ситуации, но мы полностью рассчитываем на него. Парень проходит сложный момент в карьере, но его технические возможности не обсуждаются. Не в курсе, будет ли он продан, но ничего не слышал от руководства клуба. На данный момент такой истории нет.

Артур – игрок «Барселоны», говорить о нем было бы неправильно. Мне не понравилось, когда Сетьен обсуждал Пьянича, поэтому я не стану обсуждать Артура, - цитирует Сарри Football Italia.

Ранее сообщалось, что Пьянич до 30 июня станет игроком «Барселоны». Оба клуба договорились об обмене хавбека на полузащитника каталонской команды Артура Рамоса.

источник: Football Italia
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