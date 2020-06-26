«Манчестер Сити» проиграл «Челси»

В составе лондонской команды голами отметились Кристиан Пулишич (36-я минута) и Виллиан (78, пен.), у «горожан» точным ударом отличился Кевин Де Брюйне (55).

Отметим, что на 77-й минуте встречи с поля был удален бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо.

После этого матча «Манчестер Сити» лишился всех шансов на титул в нынешнем сезоне: за семь туров до конца сезона «горожане» уступают лидирующему в чемпионате «Ливерпулю» 23 очка. «Челси» набрал 54 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.