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26 июня 00:11

«Манчестер Сити» проиграл «Челси»

Футболисты «Челси» обыграли «Манчестер Сити» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии со счетом 2:1.

В составе лондонской команды голами отметились Кристиан Пулишич (36-я минута) и Виллиан (78, пен.), у «горожан» точным ударом отличился Кевин Де Брюйне (55).

Отметим, что на 77-й минуте встречи с поля был удален бразильский полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо.

После этого матча «Манчестер Сити» лишился всех шансов на титул в нынешнем сезоне: за семь туров до конца сезона «горожане» уступают лидирующему в чемпионате «Ливерпулю» 23 очка. «Челси» набрал 54 очка и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.

источник: «Советский спорт»
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